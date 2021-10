“Ricordati di portà via la monnezza”, ironia social per la Raggi dopo la sconfitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il 19,09% dei voti Virginia Raggi lascia Roma. Al ballottaggio per le elezioni amministrative del 2021 andranno il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri e quello di centrodestra Enrico Michetti. La sindaca uscente si posiziona al quarto posto, dietro Carlo Calenda. Un risultato lontano da quello del 2016, quando la grillina era riuscita a vincere al secondo turno battendo lo sfidante Roberto Giachetti. In quel caso il verdetto era stato netto: perché aveva ricevuto oltre il 60 per cento dei voti nel duello con il candidato sindaco scelto dal partito democratico. In queste elezioni, invece, paga un’amministrazione che non ha convinto i romani. Dai rifiuti alla gestione delle municipalizzate, tanti i problemi lasciati irrisolti. E la sera prima delle elezioni c’è stato anche un episodio contrario a condannarla: come l’incendio del Ponte di Ferro. Così è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il 19,09% dei voti Virginialascia Roma. Al ballottaggio per le elezioni amministrative del 2021 andranno il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri e quello di centrodestra Enrico Michetti. La sindaca uscente si posiziona al quarto posto, dietro Carlo Calenda. Un risultato lontano da quello del 2016, quando la grillina era riuscita a vincere al secondo turno battendo lo sfidante Roberto Giachetti. In quel caso il verdetto era stato netto: perché aveva ricevuto oltre il 60 per cento dei voti nel duello con il candidato sindaco scelto dal partito democratico. In queste elezioni, invece, paga un’amministrazione che non ha convinto i romani. Dai rifiuti alla gestione delle municipalizzate, tanti i problemi lasciati irrisolti. E la sera prima delle elezioni c’è stato anche un episodio contrario a condannarla: come l’incendio del Ponte di Ferro. Così è ...

