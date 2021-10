Psg, Mbappé: “Nessun rancore con Neymar, pronto a correre per Messi” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sono pronto a correre quando Messi cammina, Nessun problema! Si tratta di Messi!“. Lo ha detto Kylian Mbappé, attaccante del Psg, parlando della convivenza in campo con la stella Leo Messi, nuovo acquisto dei parigini, in un’intervista a l’Equipe. “Ho sempre detto che volevo giocare con grandi giocatori, quindi quest’anno sono stato accontentato – ha sottolineato Mbappé -. Quando giochi con grandi calciatori, devi fare delle concessioni. Non sei più l’unico grande giocatore. Tu non sei più solo, sei tu e il resto della squadra”. Il calciatore francese ha parlato anche di Neymar, compagno di squadra con cui ha avuto qualche incomprensione nelle ultime settimane. “Con Neymar non c’è rancore – ha ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sonoquandocammina,problema! Si tratta di!“. Lo ha detto Kylian, attaccante del Psg, parlando della convivenza in campo con la stella Leo, nuovo acquisto dei parigini, in un’intervista a l’Equipe. “Ho sempre detto che volevo giocare con grandi giocatori, quindi quest’anno sono stato accontentato – ha sottolineato-. Quando giochi con grandi calciatori, devi fare delle concessioni. Non sei più l’unico grande giocatore. Tu non sei più solo, sei tu e il resto della squadra”. Il calciatore francese ha parlato anche di, compagno di squadra con cui ha avuto qualche incomprensione nelle ultime settimane. “Connon c’è– ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé Psg, Mbappé: 'Vado via a giugno? Ora...' Commenta per primo Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro in una lunga intervista all' Equipe : 'Andrò via al 100%? Sono nel mondo del calcio da abbastanza, so che quello che ieri era vero può non esserlo oggi. Non sai mai ...

Mbappé: "Accetto di correre per Messi quando lui cammina. Perché... è Messi" ... infinita, del suo mancato trasferimento al Real Madrid , Kylian Mbappé parla in una lunghissima intervista a L'Equipe del suo rapporto 'alla pari' o quasi con le altre superstar del Psg. E quindi ...

