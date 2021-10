“Provvedimenti seri”. GF Vip, altre grane per Alfonso Signorini dopo quei fatti gravi: “Inammissibile” (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua a suscitare polemiche l’audio della regia che gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip hanno ascoltato nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre poche ore prima della diretta su Canale 5. Una delle autrici pronuncia chiaramente la frase: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi, caz** loro”. Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti erano stavano parlando tra loro in giardino, quando all’improvviso si è sentita chiaramente la voce della regia comunicare qualcosa ai microfoni. I ragazzi si sono fermati pensando che si trattasse di una comunicazione diretta a loro, ma quello che hanno sentito sono stati commenti al vetriolo. “Una massa di imbecilli e cerebrolesi” questo è quello che si sente chiaramente dai microfoni della regia nella casa del Grande Fratello Vip. Il primo a sentire le parole è stato Nicola Pisu che ha chiesto ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua a suscitare polemiche l’audio della regia che gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip hanno ascoltato nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre poche ore prima della diretta su Canale 5. Una delle autrici pronuncia chiaramente la frase: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi, caz** loro”. Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti erano stavano parlando tra loro in giardino, quando all’improvviso si è sentita chiaramente la voce della regia comunicare qualcosa ai microfoni. I ragazzi si sono fermati pensando che si trattasse di una comunicazione diretta a loro, ma quello che hanno sentito sono stati commenti al vetriolo. “Una massa di imbecilli e cerebrolesi” questo è quello che si sente chiaramente dai microfoni della regia nella casa del Grande Fratello Vip. Il primo a sentire le parole è stato Nicola Pisu che ha chiesto ai ...

