Pronto il download Windows 11 dal 5 ottobre con 3 procedure manuali

(Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi 5sarà senz’altro il giorno del11, la nuova versione del sistema operativo Microsoft attesa da mesi dopo la sua lunga fase beta. Sappiamo già che il rilascio dell’aggiornamento sarà di certo graduale nei prossimi mesi, con le notifiche dell’update agli utenti che arriveranno pure molto lentamente, Ad ogni modo, chi ha particolare fretta di testare tutte le novità della nuova esperienza software, ha ben 3 strade per “forzare” l’operazione con altrettanti strumenti messi a disposizione ufficialmente dall’azienda di Redmond. Prima i giusti requisiti Per quanto Microsoft abbia reso possibile il11 a tutti coloro che posseggono una copia licenziata di10, il dispositivo sul quale l’aggiornamento dovrà essere installato dovrà ...

... nuovo nome, nuovo sistema operativo, nuovo. Grazie di tutto, Windows 10; benvenuto, Windows 11. Il tuo PC è già...più rapido per sapere se il proprio computer èad accogliere Windows 11 è costituito dallo strumento Controllo Integrità PC , rilasciato direttamente da Microsoft ( link diretto al): ...I requisiti minimi hardware richiesti e come ottenere in download l'aggiornamento gratuito da Windows 10 al nuovo sistema operativo Windows 11.A partire da domani, martedì 5 ottobre 2021, il sistema operativo Windows 11 di Microsoft sarà ufficialmente disponibile sotto forma di aggiornamento.