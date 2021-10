Per la One UI 4.0 e Android 12 su Samsung Galaxy S21 c’è la seconda beta (Di martedì 5 ottobre 2021) Un nuovo passo si compie oggi 5 ottobre per l’aggiornamento alla One UI 4.0 e ad Android 12 su Samsung Galaxy S21. La seconda beta dell’esperienza software è stata appena rilasciata dal produttore per gli attuali top di gamma, almeno nei paesi dove si sta procedendo con lo specifico test. Il programma sperimentale è partito da poco, più esattamente da 3 settimane. Eppure gli sviluppatori hanno già rilasciato la seconda beta dell’aggiornamento. Questo include appunto l’interfaccia One UI 4.0 basata proprio su Android 12. L’attuale release porta con se cambiamenti e miglioramenti, oltre che correzioni di bug più o meno importanti. Tra le nuove funzionalità c’è anche quella relativa alla RAM virtuale pure approdata su altri dispositivi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Un nuovo passo si compie oggi 5 ottobre per l’aggiornamento alla One UI 4.0 e ad12 suS21. Ladell’esperienza software è stata appena rilasciata dal produttore per gli attuali top di gamma, almeno nei paesi dove si sta procedendo con lo specifico test. Il programma sperimentale è partito da poco, più esattamente da 3 settimane. Eppure gli sviluppatori hanno già rilasciato ladell’aggiornamento. Questo include appunto l’interfaccia One UI 4.0 basata proprio su12. L’attuale release porta con se cambiamenti e miglioramenti, oltre che correzioni di bug più o meno importanti. Tra le nuove funzionalità c’è anche quella relativa alla RAM virtuale pure approdata su altri dispositivi ...

