Nella loro mente | parliamo della salute mentale dei ragazzi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) Uno ogni 11 minuti. È il numero di adolescenti che muoiono a causa suicidio: quasi 46.000 ogni anno. Il suicidio è una fra le prime cinque cause di morte per lafascia di età. Più comune fra le ragazze - la terza causa di morte, per l’esattezza -, poco meno per i- la quarta più comune. In Europa occidentale diventa addirittura la seconda causa di morte fra gli adolescenti fra i 15 e i 19 anni, con 4 casi ogni 100.000, preceduta solo dagli incidenti stradali (5 casi su 100.000). Parlare di, oggi, non deve più essere un tabù. Non nel 2021, non dopo tutto quello che abbiamo passato. Secondo le stime contenute nel nuovo rapporto UNICEF “La Condizione dell’infanzia nel mondo -mia: promuovere, tutelare e sostenere la...