Milano, striscione contro Donnarumma: 'Mai più il benvenuto, uomo di m....' (Di martedì 5 ottobre 2021) Uno striscione su un ponte in zona San Siro, e un altro attacco senza mezzi termini da parte degli ultrà del Milan a Donnarumma. "A Milano non sarai mai più il benvenuto. uomo di m...". Questo il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Unosu un ponte in zona San Siro, e un altro attacco senza mezzi termini da parte degli ultrà del Milan a. "Anon sarai mai più ildi m...". Questo il ...

Advertising

Gazzetta_it : Milano, striscione contro Donnarumma: 'Mai più il benvenuto, uomo di m....' #ItaliaSpagna - snake_miki : RT @MilanNewsit: FOTO MN - Lo striscione della Curva Sud per Donnarumma: 'A Milano non sarai mai più il benvenuto' - GiovaFormi : RT @theMilanZone_: Striscione della CURVA SUD apparso a Milano contro #Donnarumma. - 1889milan : RT @MilanNewsit: FOTO MN - Lo striscione della Curva Sud per Donnarumma: 'A Milano non sarai mai più il benvenuto' - Milannews24_com : #Donnarumma nel mirino dei tifosi ?? #Striscione enorme per il portiere ex #Milan ? -