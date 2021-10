Manila Nazzaro | il vestitino è troppo corto | lo zoom è d’obbligo

(Di martedì 5 ottobre 2021) Avete seguito la puntata del GF Vip di lunedì sera?aveva un vestito veramente molto. Loè una delle concorrenti della nuova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

chiamatemijake : Vi piace Manila Nazzaro? #gfvip - darveyfeels_ : RT @BITCHYFit: Manila Nazzaro chiamata Matilde da un mese in onore di Queen Matilde Brandi #GFVip - ChiaraFantaaa : RT @Simi36304417: MANILA NAZZARO, 43 ANNI, PAZZESKA #gfvip - CoattoGabbiano : RT @Simi36304417: MANILA NAZZARO, 43 ANNI, PAZZESKA #gfvip - blogtivvu : Manila Nazzaro, salta la sorpresa al #GFVip? La reazione di Lorenzo Amoruso -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

In particolare, l'ex calciatore si ritrova a rispondere alla curiosità dei fan, che aspettavano di assistere alla sorpresa per, da lui annunciata. Facendo il punto della situazione: ...... Lulù e Clarissa Hailé Selassié Jo Squillo Katia RicciarelliManuel Bortuzzo Miriana Trevisan Nicola Pisu Samy Youssef Sophie Codegoni Soleil Sorge Raffaella Fico I concorrenti ...Avete seguito la puntata del GF Vip di lunedì sera? Manila Nazzaro aveva un vestito veramente molto corto. Lo zoom è d'obbligo.La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 ha generato qualche polemica, non solo dentro la Casa, ma anche fuori. A ribellarsi al comportamento di Alfonso Signorini sono Lorenzo Amoruso e Angela da ...