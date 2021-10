Maiuri: “Casertana in crescita, a Bisceglie per compiere un altro step” (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dopo due pareggi consecutivi con Fasano e Altamura la Casertana proverà a fare il colpaccio a Bisceglie nel turno infrasettimanale di domani. L’allenatore Vincenzo Maiuri ha presentato il match dicendosi moderatamente soddisfatto da quanto visto nelle ultime uscite. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: crescita – “La squadra ha ripreso bene ad allenarsi dopo la gara con l’Altamura e ora siamo pronti ad affrontare il Bisceglie. Sarà una gara difficile, con tanti lati spinosi, ma ho visto una squadra positiva nell’atteggiamento e nella mentalità. Non sono contento ovviamente, perché abbiamo fatto due pareggi consecutivi. A volte non lo sono nemmeno quando vinco. Sono moderatamente soddisfatto di quanto abbiamo fatto finora perché la squadra ha denotato una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dopo due pareggi consecutivi con Fasano e Altamura laproverà a fare il colpaccio anel turno infrasettimanale di domani. L’allenatore Vincenzoha presentato il match dicendosi moderatamente soddisfatto da quanto visto nelle ultime uscite. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:– “La squadra ha ripreso bene ad allenarsi dopo la gara con l’Altamura e ora siamo pronti ad affrontare il. Sarà una gara difficile, con tanti lati spinosi, ma ho visto una squadra positiva nell’atteggiamento e nella mentalità. Non sono contento ovviamente, perché abbiamo fatto due pareggi consecutivi. A volte non lo sono nemmeno quando vinco. Sono moderatamente soddisfatto di quanto abbiamo fatto finora perché la squadra ha denotato una ...

