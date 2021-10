Kingdom Hearts su Nintendo Switch e Sora giocabile su Super Smash Bros. Ultimate (Di martedì 5 ottobre 2021) In concomittanza con l’annuncio del nuovo DLC di Super Smash Bros Ultimate, che comprende Sora come personaggio giocabile, ci arriva attraverso un tweet di Nintendo Italia la notizia dell’arrivo di Kingdom Hearts su Nintendo Switch. Il terzo capitolo della saga, comprensivo del DLC Re Mind, arriverà insieme alle rimasterizzazioni dei capitoli precedenti. Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts – HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III saranno presto disponibili sul servizio cloud di Nintendo. I giochi di #KingdomHearts ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) In concomittanza con l’annuncio del nuovo DLC di, che comprendecome personaggio, ci arriva attraverso un tweet diItalia la notizia dell’arrivo disu. Il terzo capitolo della saga, comprensivo del DLC Re Mind, arriverà insieme alle rimasterizzazioni dei capitoli precedenti.– HD 1.5 + 2.5 ReMIX,– HD 2.8 Final Chapter Prologue eIII saranno presto disponibili sul servizio cloud di. I giochi di #...

