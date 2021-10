In arrivo il microchip sottopelle. Meluzzi: “Se lo mettano in quel posto!” (Di martedì 5 ottobre 2021) Gli incubi peggiori si stanno cominciando drammaticamente a materializzare. Fino a qualche mese fa, quando si parlava di microchip sottocutanei contenenti i nostri dati e la nostra cartella clinica, si veniva derubricati come pericolosi complottisti. Oggi, invece, apprendiamo che questo inquietante scenario non solo è già realtà, ma che si verificherà anche qui in Italia molto prima di quanto si possa immaginare. Guardate questo servizio, andato in onda l’altro giorno a “Controcorrente”, trasmissione condotta da Veronica Gentili, che fa vedere quello che sta avvenendo in Svezia dove già 10mila persone si sono fatte innestare il microchip sottopelle. Una sola avvertenza: se vi dovessero venire i brividi nel guardare queste immagini, non vi preoccupate, sarebbe strano il ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 ottobre 2021) Gli incubi peggiori si stanno cominciando drammaticamente a materializzare. Fino a qualche mese fa, quando si parlava disottocutanei contenenti i nostri dati e la nostra cartella clinica, si veniva derubricati come pericolosi complottisti. Oggi, invece, apprendiamo che questo inquietante scenario non solo è già realtà, ma che si verificherà anche qui in Italia molto prima di quanto si possa immaginare. Guardate questo servizio, andato in onda l’altro giorno a “Controcorrente”, trasmissione condotta da Veronica Gentili, che fa vederelo che sta avvenendo in Svezia dove già 10mila persone si sono fatte innestare il. Una sola avvertenza: se vi dovessero venire i brividi nel guardare queste immagini, non vi preoccupate, sarebbe strano il ...

