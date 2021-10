Idee capelli per l’Autunno 2021: il biondo platino di Vittoria Ceretti (Di martedì 5 ottobre 2021) Per l’Autunno 2021, Vittoria Ceretti ha salutato il suo colore comfort sostituendo il cioccolato con un biondo platino. Una nuance pronta a dettare tendenza e che la top model ha introdotto ufficialmente sul red carpet del Met Gala, puntando ad un effetto golden. Prima di sfilare con il suo abito oro, Vittoria Ceretti si è premurata di non svelare il suo cambio look. La top model, seguita da circa un milione di follower su Instagram, ha così mostrato il suo nuovo colore di capelli perfetto per l’Autunno 2021 e in palette con l’abito oro di Michael Kors Collection. Realizzato su misura, l’abito in questione è in tulle stretch ed è rivestito di decorazioni effetto specchio che donano maggiore luminosità ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 ottobre 2021) Perha salutato il suo colore comfort sostituendo il cioccolato con un. Una nuance pronta a dettare tendenza e che la top model ha introdotto ufficialmente sul red carpet del Met Gala, puntando ad un effetto golden. Prima di sfilare con il suo abito oro,si è premurata di non svelare il suo cambio look. La top model, seguita da circa un milione di follower su Instagram, ha così mostrato il suo nuovo colore diperfetto pere in palette con l’abito oro di Michael Kors Collection. Realizzato su misura, l’abito in questione è in tulle stretch ed è rivestito di decorazioni effetto specchio che donano maggiore luminosità ...

