Ibrahimovic | “Sto meglio Scudetto al Milan | perché ci gioco io”

Zlatan, attaccante del, ha parlato a Le Iene in occasione della festa a sorpresa per il suo 40° compleanno.

Nella puntata delle Iene in onda stasera, protagonista Zlatan, raggiunto da uno degli inviati della trasmissione Stefano Corti: "Comea 40 anni? Mi sento giovane, un altro anno è ...imparando il mio nuovo ruolo", dice di sé, con il sorriso smorfioso di un destro naturale così ... quandodecide di riportare i suoi talenti a Milanello. È bello anche quando è ...Zlatan Ibrahimovic provoca le big di Serie A: "Scudetto? Chi lo vince? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan". Zlatan Ibrahimovic, in ...Zlatan Ibrahimovic a Le Iene: "Chi vince lo Scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan".