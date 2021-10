I periti di Bergamo non hanno accusato i medici di uccidere i pazienti con «una bomba di ossigeno» nei polmoni

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il 5 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook, secondo cui una «relazione peritale» (ovvero lo strumento attraverso cui il perito comunica le sue conclusioni al giudice) depositata presso il tribunale diavrebbe testualmente affermato che «i, ndr Li sedavano affinché potessero essere intubati. Poi sparavano unadied i, intasati dai trombi, scoppiavano». Si tratta di un’informazione priva di qualsivoglia evidenza, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, la notizia di una simile perizia tecnica non è stata riportata da nessun mezzo d’informazione e non è noto alcun procedimento giuridico in corso a ...

