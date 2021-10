Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si commuove per le parole della ex fidanzata Federica Pizzi (Di martedì 5 ottobre 2021) Momenti di Grande emozione nella puntata di lunedì 4 ottobre al Grande Fratello Vip. Protagonisti Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata Federica Pizzi. La ragazza, in studio accanto al conduttore Alfonso Signorini, si commuove mentre rivede il videomessaggio che aveva registrato proprio per Manuel: una breve lettera in cui traspare tutto il suo amore ma anche un po’ di preoccupazione. “È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Momenti diemozione nella puntata di lunedì 4 ottobre alVip. Protagonistie la sua ex. La ragazza, in studio accanto al conduttore Alfonso Signorini, simentre rivede il videomessaggio che aveva registrato proprio per: una breve lettera in cui traspare tutto il suo amore ma anche un po’ di preoccupazione. “È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, ila cui io sono legatissima. Tante persone hanno ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - mattiaflorio3 : @RosaChemical se vai al grande fratello lo guarderò per la prima volta in vita mia - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si commuove per le parole della ex fidanzata Federica Pizzi -