Gialappa’s Band | Bisogna avere il coraggio di sperimentare in tv

(Di martedì 5 ottobre 2021) Elodie prima “Iena” alla corte di Savino Il Tempo, pagina 27, di Carmen Guadalaxara. (…) Le Iene, da sempre, affrontano diverse tematiche: spazia dalla cronaca, alla politica, all’attualità, al gossip. Punto di forza della trasmissione sono anche gli scherzi esilaranti che coinvolgono i vari personaggi famosi. È un programma utile, perché scovano le truffe e cercano di aiutare le persone in difficoltà. Confermata la squadra degli inviati Giulio Golia, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Niccolò Tortelli, Matteo Viviani, Gaston Zama e altri compresa la new entry Clemente Russo, danno quel tocco in più, sono irriverenti e affrontano situazioni difficili correndo spesso dei rischi. Ideatore de Le Iene è Davide Parenti e la regia è affidata ad Antonio Monti. Con lo stesso entusiasmo con cui affrontano da oltre 30 anni il mondo della ...