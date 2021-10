Garbatella, via Caffaro invasa dai rifiuti: “È diventata una discarica” (Di martedì 5 ottobre 2021) Un televisore, un bidet e un ventilatore. Sono solo una parte dei rifiuti ammassati tra i cassonetti della raccolta differenziata in via Caffaro, strada nel cuore di Garbatella, a due passi dal Palladium. Al civico 69 l’immondizia è diventata un problema. L’aria è irrespirabile e sacchi di spazzatura sono ovunque. Scarti del supermercato, il Sacoph, di alcuni negozianti e delle centinaia di persone che vivono nei palazzi alti più di otto piani sono tra i bidoni. Che però non sembrano essere sufficienti. Senza tralasciare l’aspetto che non tutti hanno l’accortezza di rispettare le norme igieniche. Leggi anche: Magliana, strade pulite ma piene di rifiuti: “Non raccolgono l’immondizia, però passa la spazzatrice” rifiuti in via Caffaro, l’esposto dei cittadini Alcuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Un televisore, un bidet e un ventilatore. Sono solo una parte deiammassati tra i cassonetti della raccolta differenziata in via, strada nel cuore di, a due passi dal Palladium. Al civico 69 l’immondizia èun problema. L’aria è irrespirabile e sacchi di spazzatura sono ovunque. Scarti del supermercato, il Sacoph, di alcuni negozianti e delle centinaia di persone che vivono nei palazzi alti più di otto piani sono tra i bidoni. Che però non sembrano essere sufficienti. Senza tralasciare l’aspetto che non tutti hanno l’accortezza di rispettare le norme igieniche. Leggi anche: Magliana, strade pulite ma piene di: “Non raccolgono l’immondizia, però passa la spazzatrice”in via, l’esposto dei cittadini Alcuni ...

Garbatella, via Caffaro invasa dai rifiuti: "È diventata una discarica" Il Corriere della Città

