Draghi: voto amministrative non rafforza nè indebolisce governo (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati delle amministrative non hanno effetto sul governo, secondo il presidente del Consiglio Mario Draghi. Parlando in conferenza stampa, il premier ha spiegato: "Non credo che il risultato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati dellenon hanno effetto sul, secondo il presidente del Consiglio Mario. Parlando in conferenza stampa, il premier ha spiegato: "Non credo che il risultato ...

Draghi: voto amministrative non rafforza nè indebolisce governo I risultati delle amministrative non hanno effetto sul governo, secondo il presidente del Consiglio Mario Draghi. Parlando in conferenza stampa, il premier ha spiegato: "Non credo che il risultato delle elezioni abbia in qualche modo indebolito il governo. Però non so nemmeno se l'ha rafforzato. E' molto ...

Roma, il voto di Mario Draghi in un liceo del centro Repubblica TV Salvini a Draghi: “No della Lega a delega fisco? Non rispettava accordi, follia aumentare tasse ora” “Noi abbiamo dato la fiducia a Draghi per non aumentare le tasse, se qualcuno ha cambiato idea lo spieghi agli italiani ...

