Covid: in Alto Adige la salsicce per i neo vaccinati (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima il vaccino anti - Covid, poi uno spuntino con la Weißwurst (la salsiccia bianca dell'Oktoberfest), il tipico pane Brezen e una birra analcolica: è il programma messo a punto dall'Azienda ...

