Conte: non più soli. Dibba sbeffeggia M5s: erano francescani, sono franceschini (Di martedì 5 ottobre 2021) "Sopire, troncare padre molto reverendo. Troncare, sopire". L'eco delle parole del manzoniano Conte Zio si respira nei palazzi della politica, ascoltando le voci di dentro del Movimento 5 stelle, all'indomani del risultato elettorale forse peggiore della loro storia. "Non è certo dal voto amministrativo che si può misurare il successo di Giuseppe Conte, che è leader da due mesi", osserva una voce parlamentare, ed è un "troncare" il su senso non può essere negato. "C'è il salvagente Napoli, ricorda un'altra fonte stellata, per il capitolo "sopire". Candidato vincente di area Pd, l'ex ministro Gaetano Manfredi, "ma scelto da Fico" e "gradito a Conte" che ne apprezzò il valore come ministro del Conte 2.Conte è ripartito subito per il suo giro elettorale (ci sono i ballottaggi fra due ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) "Sopire, troncare padre molto reverendo. Troncare, sopire". L'eco delle parole del manzonianoZio si respira nei palazzi della politica, ascoltando le voci di dentro del Movimento 5 stelle, all'indomani del risultato elettorale forse peggiore della loro storia. "Non è certo dal voto amministrativo che si può misurare il successo di Giuseppe, che è leader da due mesi", osserva una voce parlamentare, ed è un "troncare" il su senso non può essere negato. "C'è il salvagente Napoli, ricorda un'altra fonte stellata, per il capitolo "sopire". Candidato vincente di area Pd, l'ex ministro Gaetano Manfredi, "ma scelto da Fico" e "gradito a" che ne apprezzò il valore come ministro del2.è ripartito subito per il suo giro elettorale (cii ballottaggi fra due ...

