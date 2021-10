Ciclismo, Tre Valli Varesine 2021: i favoriti della vigilia, Pogacar e Nibali tra i più attesi (Di martedì 5 ottobre 2021) I favoriti della Tre Valli Varesine 2021, che tra poche ore infiammerà la Lombardia con un’altra prova del Trittico Lombardo a pochi giorni dal Giro di Lombardia con cui di fatto calerà il sipario sulla stagione della ripartenza post-Covid. Tanti i campioni pronti a darsi battaglia lungo i 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese, con le strade del Mondiale 2008 come teatro. Andiamo quindi a vedere quali sono i corridori più attesi. PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING Molti degli occhi saranno puntati senza dubbio su Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno è sempre l’attrazione principale in ogni corsa che disputa, nonostante una forma che non appare smagliante. Dalla sua però la UAE Emirates avrà un’autentica corazzata, ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) ITre, che tra poche ore infiammerà la Lombardia con un’altra prova del Trittico Lombardo a pochi giorni dal Giro di Lombardia con cui di fatto calerà il sipario sulla stagioneripartenza post-Covid. Tanti i campioni pronti a darsi battaglia lungo i 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese, con le strade del Mondiale 2008 come teatro. Andiamo quindi a vedere quali sono i corridori più. PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING Molti degli occhi saranno puntati senza dubbio su Tadej. Il fuoriclasse sloveno è sempre l’attrazione principale in ogni corsa che disputa, nonostante una forma che non appare smagliante. Dalla sua però la UAE Emirates avrà un’autentica corazzata, ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, Tre Valli Varesine 2021 oggi in tv: ecco orari e come vedere la gara in diretta - _francescacali : RT @varesenews: È una Tre Valli per i libri di storia: Nibali, Pogacar e Valverde ci provano. La guida alla corsa - LucaGuad : RT @varesenews: È una Tre Valli per i libri di storia: Nibali, Pogacar e Valverde ci provano. La guida alla corsa - varesenews : È una Tre Valli per i libri di storia: Nibali, Pogacar e Valverde ci provano. La guida alla corsa - zazoomblog : Ciclismo Tre Valli Varesine 2021: i favoriti della vigilia Pogacar e Nibali tra i più attesi - #Ciclismo #Valli… -