Whatsapp, Instagram e Messenger down: disservizi in tutto il mondo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tardo pomeriggio con brutte sorprese per tutti. Infatti Whatsapp, Instagram e Messenger, intorno alle 17:45 di lunedì 4 ottobre, hanno smesso di funzionare. Centinaia le segnalazioni da parte degli utenti di tutti il mondo che non riescono più ad usufruire dei vari servizi, solamente twitter funziona dove già sono partiti tutti gli hashtag con proteste ed ironie. Al momento il problema sembra essere globale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tardo pomeriggio con brutte sorprese per tutti. Infatti, intorno alle 17:45 di lunedì 4 ottobre, hanno smesso di funzionare. Centinaia le segnalazioni da parte degli utenti di tutti ilche non riescono più ad usufruire dei vari servizi, solamente twitter funziona dove già sono partiti tutti gli hashtag con proteste ed ironie. Al momento il problema sembra essere globale. SportFace.

