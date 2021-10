**Social: Whatsapp, Instagram e Facebook in down, problemi in tutta Italia** (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott.(Adnkronos) - problemi e disagi in tutta Italia per Whatsapp, Instagram e Facebook. Tre dei maggiori social network sono infatti in down, e stanno registrando un blocco improvviso. Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme di Marck Zuckerberg hanno cominciato ad avere problemi di connessione in diverse parti d'Italia. Secondo il sito downdetector, si registrano moltissime segnalazioni di malfunzionamento dei network. Ancora non è chiaro se il problema sia esteso anche al resto d'Europa o riguardi solo il nostro paese. Twitter sembra invece funzionare regolarmente: la notizia si è diffusa attraverso gli hashtag #Whatsappdown, #Instagramdown e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott.(Adnkronos) -e disagi inItalia per. Tre dei maggiori social network sono infatti in, e stanno registrando un blocco improvviso. Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme di Marck Zuckerberg hanno cominciato ad averedi connessione in diverse parti d'Italia. Secondo il sitodetector, si registrano moltissime segnalazioni di malfunzionamento dei network. Ancora non è chiaro se il problema sia esteso anche al resto d'Europa o riguardi solo il nostro paese. Twitter sembra invece funzionare regolarmente: la notizia si è diffusa attraverso gli hashtag #, #e ...

rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - SkyTG24 : WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi, segnalazioni da tutta Italia - fanpage : Problemi in corso per i social di Mark Zuckerberg #Whatsappdown #instagramdown #facebookdown - tvdigitaldivide : Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano. Questo pomeriggio i social network di Marck Zuckerberg sono andati i… - le0merk4 : @alessan28580338 Sono whatsapp Instagram e Facebook che non vanno pensavo anch’io la linea invece sono i social?? -