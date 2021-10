Psg, Mbappé conferma: “A luglio ho chiesto la cessione perché…” (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'attaccante francese conferma le voci di mercato dei mesi precedenti e spiega come sono andate le cose Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'attaccante francesele voci di mercato dei mesi precedenti e spiega come sono andate le cose

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé Psg, l'ammissione di Mbappe: "Ho chiesto di andarmene a fine luglio" Ecco le parole dell'attaccante Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Kylian Mbappè ha ammesso di aver chiesto la cessione al Psg nell'ultima sessione di mercato estiva. Una richiesta che, però, non ...

Le verita di Mbappé: 'A fine luglio ho chiesto al PSG di essere ceduto, ho avuto rispetto. Su Leonardo...' ...le mie intenzioni piuttosto presto in modo che il PSG potesse organizzarsi, volevo che ne uscissimo tutti quanti nella maniera migliore, mostrando rispetto', ha detto il calciatore francese. Mbappé ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Ecco le parole dell'attaccante Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Kylian Mbappè ha ammesso di aver chiesto la cessione alnell'ultima sessione di mercato estiva. Una richiesta che, però, non ......le mie intenzioni piuttosto presto in modo che ilpotesse organizzarsi, volevo che ne uscissimo tutti quanti nella maniera migliore, mostrando rispetto', ha detto il calciatore francese....