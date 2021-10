Ostia, grave incidente sulla Litoranea: 56enne in codice rosso (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ostia – Un grave incidente è avvenuto intorno alle ore 19.30 di domenica 3 ottobre sulla via Litoranea. Lo scontro, verificatosi all’altezza del chilometro 3.500, ha visto coinvolte una Chevrolet Aveo e una Toyota Aygo. Il conducente di quest’ultima, un uomo di 56 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Sul posto sono intervenute, oltre al personale del 118, le pattuglie del X Gruppo Mare, che stanno ora effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021)– Unè avvenuto intorno alle ore 19.30 di domenica 3 ottobrevia. Lo scontro, verificatosi all’altezza del chilometro 3.500, ha visto coinvolte una Chevrolet Aveo e una Toyota Aygo. Il conducente di quest’ultima, un uomo di 56 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Grassi diin. Sul posto sono intervenute, oltre al personale del 118, le pattuglie del X Gruppo Mare, che stanno ora effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie diX Municipio

Advertising

ilfaroonline : Ostia, grave incidente sulla Litoranea: 56enne in codice rosso - CorriereCitta : Litoranea Ostia-Torvaianica, incidente frontale: due feriti, grave una persona - ilmister_X : RT @marketingpmi: Sto leggendo su gruppi facebook appelli seri sulla mancanza di presidenti e scrutinatori in diverse scuole di ostia e del… - marketingpmi : Sto leggendo su gruppi facebook appelli seri sulla mancanza di presidenti e scrutinatori in diverse scuole di ostia… - antondepierro : RT @antondepierro: Il grave episodio di 2 #vigili impegnati in un rapporto #sessuale durante il turno di servizio è meno grave di quello ch… -