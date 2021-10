Nightmare: perché Robert Englund non compare nel reboot? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Robert Englund - storico volto di Freddy Krueger - non compare in Nightmare, reboot prodotto nel 2010 del cult diretto da Wes craven nel 1984; per quale motivo? In Nightmare, reboot prodotto nel 2010 del cult diretto da Wes Craven nel 1984, Robert Englund non compare nei panni di Freddy Krueger. Per quale motivo un volto così storico non è stato inglobato - nemmeno per un cameo - nel reboot di uno dei capisaldi del genere horror? Come riportato da The Hollywood Reporter, la decisione di non affidare a Robert Englund il ruolo di Freddy Krueger in Nightmare deriva dalla volontà dei produttori di fare tabula rasa del passato. L'attore sarebbe stato anche ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)- storico volto di Freddy Krueger - noninprodotto nel 2010 del cult diretto da Wes craven nel 1984; per quale motivo? Inprodotto nel 2010 del cult diretto da Wes Craven nel 1984,nonnei panni di Freddy Krueger. Per quale motivo un volto così storico non è stato inglobato - nemmeno per un cameo - neldi uno dei capisaldi del genere horror? Come riportato da The Hollywood Reporter, la decisione di non affidare ail ruolo di Freddy Krueger inderiva dalla volontà dei produttori di fare tabula rasa del passato. L'attore sarebbe stato anche ...

Advertising

ghireikan : Breve storia triste: metto Rai4 perché c'è Nightmare.. è il remake ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nightmare: perché Robert Englund non compare nel reboot? - italian_mahomie : Intanto stasera mi guardo nightmare… perché meglio non si può #gfvip - iimpala_67 : Contenta perché su Rai 4 farà Nightmare, il primo film di Johnny Depp quindi almeno un gioia in questa serata - cobiegom : Ho dovuto togliere la cover di nightmare before Christmas perché è troppo leggera ed oggi infatti mi è caduto il ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Nightmare perché Alan Wake Remastered - La recensione ... nonostante due DLC e uno spin - off, Alan Wake's American Nightmare , che hanno espanso il suo ... perché ne vale totalmente la pena. PS: La sequenza della fattoria è ancora pazzesca! <3 Gamereactor ...

A Cinecittà World è già Halloween Da The Ring a Nightmare , da l'Esorcista a Venerdì 13 , all'antro di Lord Voldemort , ispirato dalla saga di Harry Potter : gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici e ...

Nightmare: perché Robert Englund non compare nel reboot? Movieplayer.it ... nonostante due DLC e uno spin - off, Alan Wake's American, che hanno espanso il suo ...ne vale totalmente la pena. PS: La sequenza della fattoria è ancora pazzesca! <3 Gamereactor ...Da The Ring a, da l'Esorcista a Venerdì 13 , all'antro di Lord Voldemort , ispirato dalla saga di Harry Potter : gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici e ...