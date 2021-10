Juventus dietro all’Empoli in un dato: statistica sorprendente in Serie A (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Juve è dietro anche all’Empoli in un classifica della Serie A dopo le prime sette giornate. Il dato impietoso dei bianconeri Roma (116), Napoli (112), Milan, Inter a pari merito (103), Atalanta e Sassuolo ex aequo (93). Sono queste le cinque squadre che hanno tirato più volte verso le porte degli avversari nelle prime sette giornate di Serie A. E la Juve? I bianconeri di Allegri si trovano addirittura in ottava posizione, dietro anche all’Empoli di Andreazzoli. A riportare la curiosa classifica è Tuttomercatoweb. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Juve èanchein un classifica dellaA dopo le prime sette giornate. Ilimpietoso dei bianconeri Roma (116), Napoli (112), Milan, Inter a pari merito (103), Atalanta e Sassuolo ex aequo (93). Sono queste le cinque squadre che hanno tirato più volte verso le porte degli avversari nelle prime sette giornate diA. E la Juve? I bianconeri di Allegri si trovano addirittura in ottava posizione,anchedi Andreazzoli. A riportare la curiosa classifica è Tuttomercatoweb. L'articolo proviene da Calcio News 24.

