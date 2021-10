Instagram down oggi 4 ottobre 2021: cosa è successo, perché l’app non funziona (Di lunedì 4 ottobre 2021) Instagram down – Dalle ore 17,40 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, Instagram, la famosa app di foto e video di proprietà di Mark Zuckerberg, ha smesso di funzionare. La popolare app non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories. Impossibile usarla. Problemi anche per gli altri social del gruppo come Facebook e WhatsApp. Il primo segnala un errore e non ne permette l’utilizzo. Il secondo risulta offline: niente messaggi né in entrata né in uscita. Tantissime le segnalazioni sugli altri social come ad esempio Twitter. Le problematiche ai social sono state confermate dal sito downdetector. Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021)– Dalle ore 17,40 di, lunedì 4, la famosa app di foto e video di proprietà di Mark Zuckerberg, ha smesso dire. La popolare app non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories. Impossibile usarla. Problemi anche per gli altri social del gruppo come Facebook e WhatsApp. Il primo segnala un errore e non ne permette l’utilizzo. Il secondo risulta offline: niente messaggi né in entrata né in uscita. Tantissime le segnalazioni sugli altri social come ad esempio Twitter. Le problematiche ai social sono state confermate dal sitodetector.

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - Corriere : Instagram, WhatsApp e Facebook down: problemi in tutta Italia per le app di Zuckerberg - ilpost : Se non vi funzionano né Instagram, né Whatsapp, né Facebook: non siete gli unici ad avere questo problema… - noemi_vantaggi : RT @MidoriyaAkemi: *Non vanno ne WhatsApp nè Instagram* Io: *spengo e riaccendo il wi fi* *Scopro che è l'ennesimo down delle app* Io:… - Lelly56562743 : Quando Instagram, Facebook e whatsapp sono in down ci ricordiamo di com’era la vita prima che arrivassero i social… -