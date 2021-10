Green pass obbligatorio in Vaticano, prime “vittime” tra le Guardie svizzere (Di lunedì 4 ottobre 2021) Città del Vaticano, 4 ott – Green pass obbligatorio, prime “vittime” in Vaticano: tre Guardie svizzere lasciano il corpo, altre tre sono state sospese. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza dello Stato della Città del Vaticano che ha reso obbligatoria la presentazione del Green pass dal 1 ottobre, si registrano i primi abbandoni nel corpo della Guardia Svizzera Pontificia. Green pass obbligatorio: tre Guardie svizzere dicono no al vaccino e lasciano il corpo Green pass obbligatorio, pugno duro in Vaticano. “In particolare – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Città del, 4 ott –” in: trelasciano il corpo, altre tre sono state sospese. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza dello Stato della Città delche ha reso obbligatoria la presentazione deldal 1 ottobre, si registrano i primi abbandoni nel corpo della Guardia Svizzera Pontificia.: tredicono no al vaccino e lasciano il corpo, pugno duro in. “In particolare – ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bastato che quel giorno in Parlamento invece di dare ascolto a due del PD gli eletti del M5S avessero votat… - Tg3web : Si è chiusa con tafferugli e denunce la manifestazione dei no green pass a Milano di sabato sera. Per la prima volt… - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - MarySpes : RT @ChanceGardiner: Se sei un libero cittadino, devi mostrare a tutti il Green Pass esponendo dati sanitari sensibili protetti dalle leggi.… - K274863601 : RT @DReqvenge2020: ???????? Guardare anche il video sotto dove vi spiega la procedura per verificare l'attendibilità. GREEN PASS. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: guida aggiornata per PA e privati al decreto - bis, con i nuovi adempimenti privacy Le modifiche apportate alla normativa emergenziale vigente dal Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (il cosiddetto "Decreto green pass bis" da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ) coinvolgono, a più livelli, pubblici e privati, fornendo preziose indicazioni anche in merito al settore scolastico, universitario e dei ...

Burioni 'accende la luce' sui vaccini anti Covid - 19 Sullo stesso argomento Covid, l'EMA inizia la rolling review del vaccino Vidprevtyn di Sanofi Pasteur 21 Luglio 2021 Francia: via mascherine anche al chiuso nei luoghi dove si accede con green pass ...

Green Pass e privacy: i chiarimenti del Garante Altalex Covid oggi, bollettino 4 ottobre in Italia e Lombardia Fra una decina di giorni entrerà in vigore una svolta epocale per l'Italia. Il possesso del green pass sarà infatti obbligatorio sui luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Mai negli ultimi decenni è ...

Il calumet della pace tra Città Metropolitana e Lakota Sioux: approvato il patto E' stato siglato nella mattinata di oggi, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, il patto di amicizia tra la Città Metropolitana di Firenze ...

Le modifiche apportate alla normativa emergenziale vigente dal Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (il cosiddetto "Decretobis" da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ) coinvolgono, a più livelli, pubblici e privati, fornendo preziose indicazioni anche in merito al settore scolastico, universitario e dei ...Sullo stesso argomento Covid, l'EMA inizia la rolling review del vaccino Vidprevtyn di Sanofi Pasteur 21 Luglio 2021 Francia: via mascherine anche al chiuso nei luoghi dove si accede con...Fra una decina di giorni entrerà in vigore una svolta epocale per l'Italia. Il possesso del green pass sarà infatti obbligatorio sui luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Mai negli ultimi decenni è ...E' stato siglato nella mattinata di oggi, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, il patto di amicizia tra la Città Metropolitana di Firenze ...