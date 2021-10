Elezioni 2021 | autocritica di Salvini | “Paghiamo ritardi e divisioni”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle 17.15 il primo a commentare la sconfitta del centrodestra alle, almeno nelle grandi città, è Matteo. “Sono abituato a metterci la faccia”, dice il leader della Lega, sovrastato da un cartellone che recita ‘chi sbaglia paga’, relativo però ai referendum sulla giustizia, affisso a via Bellerio. Primo dato cheindica per analizzare il voto è “l’affluenza bassissima, visto che la maggioranza delle persone non ha ritenuto utile andare a votare e questo comporta una”. Poi ammette che “abbiamo presentato, ad esempio a Milano e Bologna, la proposta di cambiamento troppo tardi, senza farci conoscere”, dice ancora provando a difendere i candidati civici (“da me non arriverà mai una parola negativa per Bernardo, né per Michetti”).si ...