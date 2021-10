Covid | incidenza giù anche a settembre «Si può ragionare su ulteriori riaperture»

Advertising

salernonotizie : Covid: in Campania 324 positivi, 5 morti e incidenza a 1,91% - RominaGiovanno1 : RT @gustinicchi: I COMPLETAMENTE VACCINATI SONO NELLA CACCA Stragrande maggioranza di ricoveri covid si verifica tra individui completame… - PatrizioPatern1 : RT @gustinicchi: I COMPLETAMENTE VACCINATI SONO NELLA CACCA Stragrande maggioranza di ricoveri covid si verifica tra individui completame… - 123stoka : RT @gustinicchi: I COMPLETAMENTE VACCINATI SONO NELLA CACCA Stragrande maggioranza di ricoveri covid si verifica tra individui completame… - EkaterinaVA8 : RT @gustinicchi: I COMPLETAMENTE VACCINATI SONO NELLA CACCA Stragrande maggioranza di ricoveri covid si verifica tra individui completame… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incidenza

Italpress

...di residenti in Polesine (sono in totale 15.600 i residenti in Polesine con positività al- ... L'degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel ...E certo una così potente contrazione ha un'importante su un rosso di bilancio che tocca quota 209,9 milioni di euro. Ilha inciso ma è curioso che, nell'anno in cui le plusvalenze ...Nel complesso resta basso il tasso di positività in tutti i Comuni veronesi, nel capoluogo sono 1,11 casi positivi ogni mille .... Il Comune con più casi positivi riscontrati risulta essere come sempr ...Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di domenica 3 ottobre 2021 ...