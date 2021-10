(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è ancora l’ufficialità maviaggialaa sindaco di. Secondo quanto si apprende dal suo comitato,si attesta su di una percentuale del 57%. “Dai dati si evidenzia un risultato assolutamente favorevole al candidato sindaco” ha commentato il segretario provinciale del Partito Democratico,Luciano. Staccati gli sfidanti Elisabetta Barone e Michele Sarno che stanno duellando per il secondo posto. Lo spoglio sta procedendo molto a rilento, come testimonia anche la decisione diche inizialmente era atteso per le 19.30 al suo comitato, appuntamento che poi è slittato. L'articolo ...

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - corrmezzogiorno : #Napoli Salerno, sui social circola un audio: «Dovete votarci» Indaga la Procura - salernonotizie : Elezioni Comunali: anche a Salerno calo dell’affluenza, alle urne appena il 63,19% - anteprima24 : ** Comunali a ##Salerno, Vincenzo Napoli si avvia verso la riconferma ** - corrmezzogiorno : #Napoli Benevento, Mastella sfiora il 50% Attesa per Salerno e Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Salerno

... Pd - M5S, al 31,74% quando sono state scrutinate 5 sezioni su 76 per lea Grosseto. ...- AVincenzo Napoli è in vantaggio su Michele Sarno (centrodestra) ed Elisabetta Barone (...Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulleper il centro in provincia di. ElezioniMontesano sulla Marcellana: i candidati I candidati a sindaco ...Giuseppe Salvaggiulo per "La Stampa" luciana lamorgese e matteo salvini All'ombra della campagna elettorale, un braccio di ferro nel governo blocca da tre settimane un importante giro di nomine prefet ...Nella terza giornata di Promozione, termina in parità la sfida tra il Giffoni Sei Casali e il Centro Storico Salerno. Primo pari in campionato per i grifoni dopo due vittorie consecutive, con i giallo ...