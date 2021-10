Cassano: «Bastoni è in grande difficoltà. Spalletti ha già vinto» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Antonio Cassano dice la sua su Alessandro Bastoni e sull’avvio perfetto del Napoli di Spalletti: ecco le sue dichiarazioni Antonio Cassano ha parlato in live Twitch sulla Bobo TV: le sue parole su Bastoni e sul Napoli. INTER – «Bastoni sta mostrando grande difficolà difendendo in maniera diversa rispetto a Conte: è difficile per lui farlo a 40 metri dalla porta. E’ un tipo di calciatore che non mi piace e se dovesse fare un grande campionato non credo che cambierei idea, gli manca la difesa 1 contro 1 a tanti metri dalla porta. Secondo me lui ha paura dello scontro fisico, Tomori ad esempio ha coraggio nell’1 contro 1 anche a 50 metri. Tra lui e Romero non avrei dubbi, prendo sempre l’argentino». NAPOLI – «Spalletti ha già ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Antoniodice la sua su Alessandroe sull’avvio perfetto del Napoli di: ecco le sue dichiarazioni Antonioha parlato in live Twitch sulla Bobo TV: le sue parole sue sul Napoli. INTER – «sta mostrandodifficolà difendendo in maniera diversa rispetto a Conte: è difficile per lui farlo a 40 metri dalla porta. E’ un tipo di calciatore che non mi piace e se dovesse fare uncampionato non credo che cambierei idea, gli manca la difesa 1 contro 1 a tanti metri dalla porta. Secondo me lui ha paura dello scontro fisico, Tomori ad esempio ha coraggio nell’1 contro 1 anche a 50 metri. Tra lui e Romero non avrei dubbi, prendo sempre l’argentino». NAPOLI – «ha già ...

