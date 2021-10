Toscana: piogge e temporali in arrivo. Allerta gialla della Protezione civile (Di domenica 3 ottobre 2021) FIRENZE – temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani, lunedì 4 ottobre, si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali. La L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 3 ottobre 2021) FIRENZE –attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativaregionale ha emesso un’di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani, lunedì 4 ottobre, si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e. La L'articolo proviene da Firenze Post.

