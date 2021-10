Torino-Juventus, aggressione degli ultras: la polizia evita lo scontro ma… (Di domenica 3 ottobre 2021) Momenti di tensione nel pre partita di Torino-Juventus: gli ultras bianconeri, in protesta contro il Green pass al di fuori dello stadio, hanno tentato ad aggredire i tifosi granata, la polizia evita lo scontro ma non del tutto indenne… Infatti un agente è stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata da un tifoso bianconero. Il protagonista di quest’azione è stato fermato e arrestato. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Momenti di tensione nel pre partita di: glibianconeri, in protesta contro il Green pass al di fuori dello stadio, hanno tentato ad aggredire i tifosi granata, laloma non del tutto indenne… Infatti un agente è stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata da un tifoso bianconero. Il protagonista di quest’azione è stato fermato e arrestato. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

