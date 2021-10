Tasse sulle mance, la caccia complicata agli evasori: come funzioneranno i controlli (Di domenica 3 ottobre 2021) «Le mance fanno parte della retribuzione e, dunque, devono essere tassate come il resto del reddito». A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione dopo il caso del capo ricevimento di un lussuoso albergo della Costa Smeralda depositario in banca di ben 84 mila euro di mancia raccolti in un solo anno. I giudici supremi hanno ricordato che «l’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede una nozione di reddito da lavoro dipendente non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro». E quindi non si sfugge: le mance vanno tassate. Sì ma con quale sistema? Camerieri, parrucchieri, tassisti: spetta a loro il compito di auto tracciarsi? O meglio affidare il compito ai datori di lavoro? Una circolare dell’Agenzia delle Entrate risalente al 2018 fino a questo momento aveva ... Leggi su open.online (Di domenica 3 ottobre 2021) «Lefanno parte della retribuzione e, dunque, devono essere tassateil resto del reddito». A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione dopo il caso del capo ricevimento di un lussuoso albergo della Costa Smeralda depositario in banca di ben 84 mila euro di mancia raccolti in un solo anno. I giudici supremi hanno ricordato che «l’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede una nozione di reddito da lavoro dipendente non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro». E quindi non si sfugge: levanno tassate. Sì ma con quale sistema? Camerieri, parrucchieri, tassisti: spetta a loro il compito di auto tracciarsi? O meglio affidare il compito ai datori di lavoro? Una circolare dell’Agenzia delle Entrate risalente al 2018 fino a questo momento aveva ...

