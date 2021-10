Ottobre e Novembre i mesi di DJI: in arrivo il nuovo Mavic 3 e Mavic Mini 3 – Rumors (Di domenica 3 ottobre 2021) Nuova fuga di notizie per il DJJ Mavic 3: sono apparse in rete nuove immagini e manuali tecnici con le caratteristiche di questo drone prosumer. Drone Mavic in volo (Adobe Stock)La piccola società che produce droni sta per rinnovare la sua offerta e come abbiamo già precedentemente annunciato, si appresta a presentare il nuovo modello a cavallo tra appassionati e professionisti. Le immagini ed i manuali apparsi in rete hanno lasciato forte curiosità, ma sono apparse anche indicazioni su prezzo e data di lancio. Il sito DroneDJ.com e il leaker Jasper Ellens hanno infatti confermato alcune caratteristiche. Al di là dei dubbi sulla denominazione, che potrebbe essere Mavic 3 Pro o solo Mavic 3, si tratta di un prodotto ... Leggi su computermagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Nuova fuga di notizie per il DJJ3: sono apparse in rete nuove immagini e manuali tecnici con le caratteristiche di questo drone prosumer. Dronein volo (Adobe Stock)La piccola società che produce droni sta per rinnovare la sua offerta e come abbiamo già precedentemente annunciato, si appresta a presentare ilmodello a cavallo tra appassionati e professionisti. Le immagini ed i manuali apparsi in rete hanno lasciato forte curiosità, ma sono apparse anche indicazioni su prezzo e data di lancio. Il sito DroneDJ.com e il leaker Jasper Ellens hanno infatti confermato alcune caratteristiche. Al di là dei dubbi sulla denominazione, che potrebbe essere3 Pro o solo3, si tratta di un prodotto ...

