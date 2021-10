Norrie sorprende Rublev. Sfida Ruud per il titolo

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il 2021 è sempre più l'anno migliore nella carriera di Camerone Casper, che si sfideranno in finale a San Diego (diretta SuperTennis e SuperTennix all'una della notte, ora italiana). Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Norrie sorprende

Tiscali.it

, che aveva battuto solo un altro Top 5 in carriera prima di questa settimana, Diminic Thiem a Lione quest'anno, ha riconosciuto i meriti di Rublev. "Nel primo set ha giocato un gran tennis, io ...ancor di più il ko di Davidovich Fokina contro il qualificato argentino Trungelliti, ... Avanza anche Carlos Alcaraz, il quale non concede nemmeno un set a. TABELLONE PRINCIPALE ...Saranno il norvegese Casper Ruud e il britannico Cameron Norrie a disputare la finale del torneo ATP 250 di San Diego. Se la presenza di Ruud era attesa a livello di testa di serie (la seconda), ma no ...Andy Murray subisce una sconfitta collegiale back-to-back contro il norvegese Casper Rudd al San Diego Open, mentre Cameron Norrie ha vinto la resa dei ...