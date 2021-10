(Di domenica 3 ottobre 2021) Sono stati annunciati i risultati delle primedel consiglio legislativo del, contra le 26 candidate. Per cosa si votava in? I cittadini delhanno votato sabato alle primelegislative dello stato del Golfo Arabo per i due terzi del Consiglio consultivo della Shura, un processo che

Advertising

Agenzia_Ansa : Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri… - HuffPostItalia : Nessuna donna eletta alle prime elezioni parlamentari in Qatar - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Nessuna donna eletta nelle elezioni in Qatar - Periodico Daily #qatar #elezioni - CatelliRossella : ??Qatar: nessuna donna eletta alle prime elezioni della sua storia - Medio Oriente - ANSA - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna donna

Rai News

delle 28 donne candidate stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar, che si sono svolte ieri con un'alta partecipazione ma che non cambieranno gli equilibri nel Paese del Golfo. I ......in cui si cercava di spiegare i motivi per cui un italiano avrebbe potuto preferire unadell'... C'è un programma che ha condotto e che le invidi? "invidia, perché abbiamo molto in comune, ...Sono stati annunciati i risultati delle prime elezioni del consiglio legislativo del Qatar, con nessuna donna eletta tra le 26 candidate. Per cosa si votava in Qatar? I cittadini del Qatar hanno ...Home Economia urbana Roma 2021: urne aperte dalle 7, al voto oltre 2 milioni e 300 mila elettori Candidati a sindaco della Capitale (2.351.871 aventi diritto al voto) sono in 22, supportati da 38 list ...