Marko rivela | ' Abbiamo provato a prendere Norris Russell? Deve dimostrare chi è'

(Di domenica 3 ottobre 2021) Essere compagno di Verstappen in Red Bull F1 ? Non è facile. Se Sergio Pérez negli ultimi GP ha avuto difficoltà, in passato anche Alexander Albon o Pierre Gasly hannole stesse condizioni. E ...

Come ha confermato Helmutalla testata austriaca OE24 : "L'ho già notato da tempo e abbiamo anche parlato con lui - ha detto il 78enne consulente del team austriaco - ma è legato alla McLaren a ...al quotidiano Osterreich - Russell è bravo, poi vedremo quanto è bravo, la prova di Sakhir nel 2020 fa testo fino ad un certo punto, in tanti potevano vincere gare al volante di quella Mercedes.Il consulente della Red Bull ha affermato che il team anglo-austriaco ha parlato con Lando Norris, ma non è riuscita a strapparlo alla McLaren.Il consigliere della Red Bull Helmut Marko ha rivelato che prima di confermare Sergio Perez per la prossima stagione il team austriaco ha negoziato ...