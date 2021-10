Live Fiorentina-Napoli 1-2 Elmas non aggancia una palla-gol

Advertising

gilnar76 : LIVE - Fiorentina - #Napoli 1-2 (Quarta, Lozano, Rrahmani): vantaggio azzurro con il colpo di testa di Rrahmani!… - zazoomblog : Live Fiorentina-Napoli 1-2 Rrahmani stacca di testa e segna! - #Fiorentina-Napoli #1-2 Rrahmani - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #FiorentinaNapoli 1-2: azzurri ribaltano la partita con #Rrahmani #ForzaNapoliSempre - infoitsport : DIRETTA Fiorentina-Napoli: segui la partita LIVE - infoitsport : LIVE - Fiorentina-Napoli, pre-partita: Spalletti lancia Lozano titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Live Fiorentina

Allo stadio Franchi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Franchi',e Napoli si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiNapoli 0 - 0 MOVIOLA 1 ..APPROFONDIMENTI SERIE A- Napoli 1 - 1 SERIE A Roma - Empoli, le foto della settima giornata di campionato CALCIO Roma, Zaniolo e Mkhitaryan in campo contro l'Empoli ROMA Mourinho, ...Giallorossi in campo per riscattare la sconfitta nel derby, i viola per interrompere la striscia di vittorie in campionato del Napoli di Spalletti, uscito sconfitto giovedì in Europa League.Questo pomeriggio alle ore 18,00, allo stadio "Franchi" i padroni di casa della Fiorentina, affronteranno il Napoli per la settima giornata di campionato.