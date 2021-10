Giancarlo Magalli sbugiarda Sonia Bruganelli e lei lo asfalta “Nessuno più lo intervistava e allora …”

(Di domenica 3 ottobre 2021) La storia infinita delle ripicche tra Adriana Volpe enon accenna a terminare e ora, in questo difficile rapporto, si è insinuata anche un’altra figura, quella diche sta contribuendo, da un lato a riacutizzare i dissapori tra i due, dall’altro a rovinare anche lei il rapporto sia con l’uno che con l’altra. Vediamo cosa è successo.Ormai è noto cheBruiganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste de il Grande fratello vip non vadano affatto daccordo. Le tensioni erano latenti già prima che il programma iniziasse ma poi sono esplose durante le varie puntate fino a quando un sabato sera laha fatto una foto al ristorante con ...

La storia infinita delle ripicche tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non accenna a terminare e ora, in questo difficile rapporto, si è insinuata anche un'altra figura, quella di Sonia Bruganelli ch ...