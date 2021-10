Covid, 3 ottobre: 2986 casi, 33 morti. La speranza arriva dalla pillola Merck. Fauci “Dati impressionanti” (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel giorno in cui in Italia si registrano 2.968 i contagi da Covid e altri 33 morti, accanto al bollettino del 3 ottobre 2021, arrivano nuove speranze dagli Stati Uniti per un antivirale che dimezza rischi di mortalità e ricoveri.La cosiddetta “pillola Merck” si candida infatti ad essere il primo antivirale da prendere per bocca contro il Covid. Il colosso Merck (MSD) chiederà agli Stati Uniti l’autorizzazione a procedere “il prima possibile”. Nel frattempo la produzione è già stata avviata, anche alla luce dei risultati degli studi fatti.“I Dati sono impressionanti”. Così Anthony Fauci, massimo esperto di epidemie della Casa Bianca, commentando nel corso di un punto stampa i risultati sull’efficacia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel giorno in cui in Italia si registrano 2.968 i contagi dae altri 33, accanto al bollettino del 32021,no nuove speranze dagli Stati Uniti per un antivirale che dimezza rischi di mortalità e ricoveri.La cosiddetta “” si candida infatti ad essere il primo antivirale da prendere per bocca contro il. Il colosso(MSD) chiederà agli Stati Uniti l’autorizzazione a procedere “il prima possibile”. Nel frattempo la produzione è già stata avviata, anche alla luce dei risultati degli studi fatti.“Isono”. Così Anthony, massimo esperto di epidemie della Casa Bianca, commentando nel corso di un punto stampa i risultati sull’efficacia ...

NicolaPorro : ?? Le inchieste che agitano i sonni della politica, il blocco delle città per #GretaThunberg e la pillola anti Covid… - Corriere : Il Portogallo diventa il Paese con più vaccinati al mondo: dal 1° ottobre via tutte le... - SecolodItalia1 : Covid, 3 ottobre: 2986 casi, 33 morti. La speranza arriva dalla pillola Merck. Fauci “Dati impressionanti”… - astigov : COVID-19 in Piemonte: 10520 dosi di vaccino somministrate | 3 ottobre 2021 - infoitinterno : Covid, i dati di domenica 3 ottobre: 328 nuovi casi in Lombardia, a Como 13 -