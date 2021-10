Classifica MotoGP Mondiale 2021: Quartararo ipoteca il leader, +52 su Bagnaia (Di domenica 3 ottobre 2021) Classifica Mondiale MotoGP 2021 1 Fabio Quartararo Yamaha FRA 2542 Francesco Bagnaia Ducati ITA 202 3 Joan MIR Suzuki SPA 176 4 Jack MILLER Ducati AUS 148 5 Johann ZARCO Ducati FRA 141 6 Brad BINDER KTM RSA 131 7 Marc MARQUEZ Honda SPA 117 8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104 9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98 10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92 11 Jorge MARTIN Ducati SPA 82 12 Alex RINS Suzuki SPA 8113 Enea BASTIANINI Ducati ITA 71 14 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70 15 Pol ESPARGARO Honda SPA 70 16 Alex MARQUEZ Honda SPA 5417 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40 18 Iker LECUONA KTM SPA 3819 Danilo PETRUCCI KTM ITA 3720 Luca MARINI Ducati ITA 3021 Valentino ROSSI Yamaha ITA 29 22 Stefan BRADL Honda GER 1323 Michele PIRRO Ducati ITA 8 24 Dani PEDROSA KTM SPA 625 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4 26 Andrea ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)1 FabioYamaha FRA 2542 FrancescoDucati ITA 202 3 Joan MIR Suzuki SPA 176 4 Jack MILLER Ducati AUS 148 5 Johann ZARCO Ducati FRA 141 6 Brad BINDER KTM RSA 131 7 Marc MARQUEZ Honda SPA 117 8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104 9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98 10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92 11 Jorge MARTIN Ducati SPA 82 12 Alex RINS Suzuki SPA 8113 Enea BASTIANINI Ducati ITA 71 14 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70 15 Pol ESPARGARO Honda SPA 70 16 Alex MARQUEZ Honda SPA 5417 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40 18 Iker LECUONA KTM SPA 3819 Danilo PETRUCCI KTM ITA 3720 Luca MARINI Ducati ITA 3021 Valentino ROSSI Yamaha ITA 29 22 Stefan BRADL Honda GER 1323 Michele PIRRO Ducati ITA 8 24 Dani PEDROSA KTM SPA 625 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4 26 Andrea ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? La Honda si prende il Warm Up di Austin ?? Nakagami e Marquez davanti a tutti ?? Bagnaia solo 18° in classifica… - Sport_Fair : #Quartararo è ancora il leader della classifica piloti di #MotoGP dopo l'#AmericasGP, ma Pecco #Bagnaia può ancora… - motorboxcom : #MotoGP La classifica del mondiale dopo l'#AmericasGP di #Austin! Fabio #Quartararo ipoteca il suo primo titolo.… - sportface2016 : #MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo l'#AmericasGP - sceglierebene : still primi in classifica??? -