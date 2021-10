Amministrative | Nesci | ' gravi violenze | risposta è voto libero'

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Ilrappresenta il più importante atto di democrazia che possiamo compiere. È una conquista che non va mai data per scontata, ma al contrario esercitata costantemente per rendere migliore la nostra società. In queste ore abbiamo assistito a episodissimi da parte di chi vorrebbe ostacolare con la violenza la nostra libertà". Lo scrive la Sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila. "Condanniamo fermamente quanto accaduto ed esprimiamo piena solidarietà agli esponenti coinvolti. Le intimidazioni non ci fermeranno. Alle minacce e alle aggressioni dobbiamo rispondere con la consapevolezza di essere chiamati a difendere sempre la nostra democrazia. Ilè un diritto inviolabile e al contempo un dovere civico. Buona tutti”.

LANCIANO - Si avvicina il giorno del voto delle elezioni amministrative e Sergio Furia , candidato sindaco a Lanciano del Movimento 5 Stelle, spiega i temi ...la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci. ...... e per la politica, per via della coincidenza con le elezioni amministrative che vedono proprio a ... Con Nesci, Denis, va evitato in tutti i modi che 'i risparmiatori possano essere vittima di un ...
LANCIANO – Si avvicina il giorno del voto delle elezioni amministrative e Sergio Furia, candidato sindaco a Lanciano del Movimento 5 Stelle, spiega i temi più importanti trattati nel corso della campa ...