Allerta rossa su Genova, Savona e altri 22 comuni liguri: scuole chiuse. Gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 3 ottobre 2021) Allerta rossa per Genova e Savona, dalle 14 di domani, lunedì 4 ottobre, per piogge diffuse: Arpal ha appena diramato il bollettino con le previsioni per le prossime ore e le misure scatteranno già dalla giornata di oggi, domenica, su tutti i bacini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 ottobre 2021)per, dalle 14 di domani, lunedì 4 ottobre, per piogge diffuse: Arpal ha appena diramato il bollettino con le previsioni per le prossime ore e le misure scatteranno già dalla giornata di oggi, domenica, su tutti i bacini. L'articolo .

Advertising

repubblica : Allerta rossa su Genova e Savona, scuole chiuse [di Michela Bompani] - sole24ore : Dopo il Covid allerta rossa per le malattie del cuore: morti per infarto triplicati, serve più telemedicina… - sole24ore : ?? Dopo il #Covid allerta rossa per le malattie del cuore: morti per #infarto triplicati, serve più telemedicina:… - LuciaLaVita1 : RT @aridatececonte: Maltempo: Genova, domani scuole chiuse per allerta rossa - zazoomblog : Previsioni meteo: allerta rossa in Liguria piogge e temporali al centro-nord - #Previsioni #meteo: #allerta #rossa -