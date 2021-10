Sassuolo, Dionisi: «Handanovic da rosso. L’Inter in dieci avrebbe perso» (Di sabato 2 ottobre 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match perso contro L’Inter: le sue dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale del match contro L’Inter, l’allenatore del Sassuolo Dionisi ha commentato la sconfitta dei suoi. Di seguito le sue parole. RISULTATO – «Un peccato per la prestazione che abbiamo fatto e per gli episodi, penso non meritassimo questo risultato. Poi non parlo di arbitraggio o delL’Inter, sui due gol presi siamo stati leggeri, soprattutto sul primo. Devo fare i complimenti alla mia squadra, unico rammarico forse è non aver fatto il secondo gol. Peccato perché non averlo fatto ha ridato entusiasmo a loro». EPISODIO – «Cosa penso dell’episodio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Alessio, allenatore del, ha parlato al termine del matchcontro: le sue dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale del match contro, l’allenatore delha commentato la sconfitta dei suoi. Di seguito le sue parole. RISULTATO – «Un peccato per la prestazione che abbiamo fatto e per gli episodi, penso non meritassimo questo risultato. Poi non parlo di arbitraggio o del, sui due gol presi siamo stati leggeri, soprattutto sul primo. Devo fare i complimenti alla mia squadra, unico rammarico forse è non aver fatto il secondo gol. Peccato perché non averlo fatto ha ridato entusiasmo a loro». EPISODIO – «Cosa penso dell’episodio ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Dionisi: 'Ko immeritato. Handanovic? Errori ci stanno, ma perché non usare il VAR?' - DiMarzio : Le parole dell'allenatore del #Sassuolo al termine della partita contro l'#Inter - Deiana_Luca9 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Dionisi: '#Handanovic? L'arbitro ha sbagliato, sono arrabbiato. Non va bene così, anche basta!' - CanaleSassuolo : Le parole di mister #Dionisi al termine di #SassuoloInter - Mediagol : Sassuolo-Inter, Dionisi: “Abbiamo espresso buon calcio. Handanovic? Per me era rosso” -