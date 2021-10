Aumentano i prezzi degli abbonamenti Netflix in Italia (Di sabato 2 ottobre 2021) Dal 2 ottobre si pagherà un euro in più per il piano Standard, due euro per quello Premium, invariato il canone per l'offerta Base Leggi su repubblica (Di sabato 2 ottobre 2021) Dal 2 ottobre si pagherà un euro in più per il piano Standard, due euro per quello Premium, invariato il canone per l'offerta Base

Advertising

Corriere : Netflix, da oggi aumentano i prezzi degli abbonamenti mensili (Anche per chi è già iscritto) - PasPolignano : #Netflix rittocca i prezzi degli abbonamenti. - Damianodanny1 : MONDO CANNA GAS – TEMPESTA PERFETTA SUI PREZZI ENERGIA: SE DOVESSERO RIMANERE ALTI O AUMENTARE PROSSIMI MESI,… - oknosureddit : Netflix, aumentano i prezzi in Italia: ecco tutti i rincari - tecnomagazineit : Netflix, aumentano i prezzi in Italia: ecco tutti i rincari -