(Di venerdì 1 ottobre 2021)ha un esercito di avvocati difensori che contestano la durissima sentenza piovuta sull’ex sindaco di Riace. Le sentenze si contestano se colpiscono la sinistra e i loro modelli. Le loro arrinche sono bizzarre. Arriva Fabio: “Mimmotieni duro. Per quanto a volte sia difficile da credere, alla fine i buoni vincono”, scrive su twitter il conduttore. Fa la sua arringa difensiva il vignettista: “una sentenza politica, ma se lui è un criminale, lo sono anche io: ho condiviso attività criminali”, dice. La condanna dell’ex sindaco di Riace Mimmo, stabilita in primo grado di giudizio, “mi amareggia. Sono allucinato per una pena a 13 anni e due mesi quasi doppia rispetto a quella richiesta (dal procuratore capo di Locri e dal pubblico ministero – ndr). Questa è una sentenza ...

Advertising

SecolodItalia1 : Vauro, Saviano, Fazio e Paola Turci: l’esercito dei “buonisti” le spara grosse per difendere Lucano… -

Ultime Notizie dalla rete : Vauro Saviano

ilGiornale.it

Il vignettista militantesi costituisce: "Se Mimmo è un criminale sono orgoglioso di essere ... già ampiamente celebrato dai salotti tv di Fabio Fazio e Roberto("Mimmo, so che sei ...Elenco dei titoli delle opere esposte: RobertoSenesi, Massimo Carlotto, Valerio Evangelisti, Giovanni Russo Spena, Beppe Sebaste, Erri De Luca, Massimo Carlotto, Luiz Inácio Lula Da ...Le sentenze si accettano e non si commentano, sì ma dipende quali e su chi. Nel caso di Mimmo Lucano, emblema della sinistra immigrazionista, non può esistere colpa, l'ex sindaco è innocente a prescin ...Le sentenze si accettano e non si commentano, sì ma dipende quali e su chi. Nel caso di Mimmo Lucano, emblema della sinistra immigrazionista, non può esistere colpa, l'ex sindaco è innocente a prescin ...