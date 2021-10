Uomini e Donne: Tara e Cristian si dicono addio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tara Gabrieletto e Cristian Gallella hanno concluso il loro matrimonio. Dopo alcuni alti e bassi, infatti, i due hanno deciso di chiudere definitivamente, come ha rivelato (delusa) la corteggiatrice ai suoi follower su Instagram. Tra le coppie più famose di Uomini e Donne ci sono sicuramente Tara Gabrielletto e Cristian Galella. I due, che si erano appunto conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi, qualche mese fa sono entrati in crisi e, come loro stessi avevano annunciato, avevano deciso di dirsi addio. Alcuni dettagli, però, avevano portato i fan a continuare a sperare, facendo pensare ad una seconda chance che i due si erano dati. Le cose, in realtà, non sono andate bene nemmeno stavolta e così i due si sono detti addio definitivamente, ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 1 ottobre 2021)Gabrieletto eGallella hanno concluso il loro matrimonio. Dopo alcuni alti e bassi, infatti, i due hanno deciso di chiudere definitivamente, come ha rivelato (delusa) la corteggiatrice ai suoi follower su Instagram. Tra le coppie più famose dici sono sicuramenteGabrielletto eGalella. I due, che si erano appunto conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi, qualche mese fa sono entrati in crisi e, come loro stessi avevano annunciato, avevano deciso di dirsi. Alcuni dettagli, però, avevano portato i fan a continuare a sperare, facendo pensare ad una seconda chance che i due si erano dati. Le cose, in realtà, non sono andate bene nemmeno stavolta e così i due si sono dettidefinitivamente, ...

